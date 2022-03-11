"ميتا" تسمح بنشر الرسائل العنيفة ضد الروس

أعلنت ميتا الشركة الأم لمنصتي التواصل الاجتماعي، فيسبوك و انستغرام بإجراء تعديل على قواعدها للسماح برسائل عنيفة ضد الروس الذين يدعمون الحرب في أوكرانيا والجنود الروس المشاركين في الحرب.

وقال آندي ستون مدير الاتصالات في ميتا في بيان، اليوم الجمعة: "نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، نسمح مؤقتًا بأشكال التعبير السياسي العنيف التي تنتهك عادة قواعدنا، مثل الموت للغزاة الروس ".

وأكد ستون: " ما زلنا لا نسمح بمحتوى معين ضد المدنيين الروس".

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن شركة ميتا ستسمح أيضًا بالمحتوى الذي يدعو إلى الموت للرئيسين البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت الصحيفة أن الشركة لن تحظر أيضاَ لفترة من الوقت المحتوى الذي يستهدف الروس الداعمين لاحتلال أوكرانيا.

جديير بالذكر أن السلطات الروسية أعلنت مؤخراً حظر استخدام العديد من منصات التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك، وتويتر.