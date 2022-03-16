واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بينها "مسيرات متطورة"

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء الأربعاء، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، تشمل طائرات بدون طيار لدعم قواتها في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وقال بايدن، في كلمة بالبيت الأبيض، إن "الشعب الأمريكي يستجيب لدعوة الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي إيانا لتقديم المزيد من المساعدة".

وأوضح أنه وجه بتزويد أوكرانيا "بمزيد من الأسلحة للدفاع عن نفسها، وبمزيد من المعدات لمحاربة العدوان الروسي، وهذا ما نقوم بفعله".

وترفع الحزمة المعلنة حديثا المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا في الأسبوع الماضي فقط إلى أكثر من مليار دولار.

وتشمل المساعدات 800 نظام مضاد للطيران، بما في ذلك أنظمة صواريخ مداها أطول من تلك التي أرسلتها واشنطن لكييف، و 9000 نظام مضاد للدروع، و7000 قطعة من الأسلحة النارية الصغيرة.

كما سيتم بموجب الحزمة الجديدة توفير 20 مليون طلقة إضافية لأوكرانيا، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار وصفها بايدن بأنها "الأكثر تقدما".

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة بتقديم مزيد من الدعم العسكري لبلاده لمواجهة الهجوم الروسي.

جاد ذلك خلال كلمة ألقاها زيلينسكي عبر الإنترنت، أمام الكونغرس الأمريكي، بشأن العملية العسكرية الروسية التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وقال: "تقديم المزيد من المساعدات العسكرية يساعد على حماية مجالنا الجوي"، مشيرا أن موسكو "حولت سماء أوكرانيا لمصدر لهلاك الآلاف".

وتقدم واشنطن دعما عسكريا لكييف لكنها ترفض التدخل بفرض منطقة حظر طيران في سماء أوكرانيا، خشية أن يتحول الصراع إلى مواجهة مباشرة بين الناتو روسيا.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.