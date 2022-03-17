واشنطن تزود أوكرانيا بمسيرات مسلحة لمواجهة روسيا

كشفت قناة "ABC" الأمريكية، الخميس، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بـ 100 مُسيَّرة تكتيكية مسلحة، لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية فيها.

وقالت القناة إن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء بقيمة 800 مليون دولار، تشمل إرسال 100 مسيرة تكتيكية.

ونقلت عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، قوله إن "الـ100 مسيرة المتجهة إلى أوكرانيا هي طائرات صغيرة بدون طيار من طراز Switchblade".

وأشارت القناة أن هذه المسيرات المذكورة ليست مثل المسيرات الكبيرة المعتاد رؤيتها، بل هي طائرات بدون طيار صغيرة يمكن لأصغر نموذج منها أن يوضع في حقائب الظهر.

وأضافت أن هذه المسيرات التكتيكية من طراز "Switchblade" تطير مباشرة نحو الهدف لتفجير رأسها الحربي الصغير.

ويمكن لمسيرات "Switchblade 300" الطيران لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إطلاقها، ويبلغ وزنها 2.49 كيلوجراما فقط، وفقًا لما ذكرته شركة "AeroVironment" الأمريكية المصنعة لها.

فيما تعتبر مسيرات "Switchblade 600" الأكبر حجمًا فعالة ضد الأهداف المدرعة ويمكنها الطيران لأكثر من 40 دقيقة، ولكنها تزن 22.68 كيلوغراما.

وأوضحت القناة أن المسؤول الأمريكي لم يستطع تحديد ما إذا كان أحد النظامين أو كلاهما سيتم إرسالها لأوكرانيا ضمن المساعدات العسكرية.

ومساء الأربعاء أعلن الرئيس الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال كلمة بالبيت الأبيض، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، تشمل طائرات بدون طيار لدعم قواتها في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو