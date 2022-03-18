البيت الأبيض يعلن انتهاء محادثة فيديو استمرت ساعتين بين بايدن ونظيره الصيني

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، انتهاء محادثة عبر الفيديو بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينغ، استمرت حوالي ساعتين.

ولم يفصح البيت الأبيض بعد عن محتوى المحادثة عبر الفيديو بين الرئيسين الأمريكي والصيني، التي بدأت الساعة 9:03 صباحا (13:03 ت.غ) وانتهت 10:53 (14:53 ت.غ).

إلا أنه كانت هناك توقعات بأن يحذر الرئيس الأمريكي نظيره الصيني خلال المحادثة من مساعدة روسيا في عمليتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا.

وسبق أن رفضت الصين العقوبات ضد روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا، ووصفتها بأنها "غير شرعية" وقالت إنها "ستواصل التجارة العادية مع موسكو".

والخميس، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي سيجري محادثة مع نظيره الصيني، الجمعة.

وقالت بساكي، في بيان نشره موقع البيت الأبيض: "هذا جزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين".

وأضافت: "سيناقش الزعيمان إدارة المنافسة بين بلدينا وكذلك العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".