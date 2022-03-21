واشنطن تستعد للكشف عن إبادات جماعية ارتكبها جيش ميانمار بحق مسلمي الروهينغا

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، للكشف عن إبادات جماعية ارتكبها جيش ميانمار بحق أقلية مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين رفضوا الكشف عن هويتهم، أن واشنطن توصلت إلى نتيجة بهذا الخصوص وأن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، سيعلن عن القرار اليوم.

وأضافت وسائل الإعلام الأمريكية أن هذه النتيجة تأتي بعد 14 شهراً من التحقيق أجرته إدارة الرئيس جو بايدن، بشأن ممارسات جيش ميانمار.

وتوصلت الإدارة الأمريكية في نهاية التحقيقات إلى أن جيش ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم الروهينغيا.

ومن المقرر أن يكشف بلينكن عن هذا القرار في كلمة يلقيها بوقت لاحق من اليوم.

ويتعرض مسلمو الروهنغيا في أراكان غربي ميانمار منذ أغسطس/آب 2017، إلى حملة عسكرية ومجازر وحشية من قبل الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية.

وتعتبر ميانمار الروهنغيا مهاجرين غير نظاميين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.