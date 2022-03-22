البنتاغون يؤكد وجود أدلة واضحة على ارتكاب روسيا "جرائم حرب" في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي، ارتكاب القوات الروسية "جرائم حرب" في أوكرانيا.

وقال كيربي في الإيجاز الصحفي اليومي الإثنين إن روسيا لا تزال غير قادرة على دخول مدن مثل خاركوف وماريوبول وتشرنيغوف وكييف، مبينا أن ذلك يثير غضب الجيش الروسي أكثر.

وذكر كيربي أن القصف الروسي تسبب في دمار كبير وخسائر في صفوف المدنيين.

وأضاف: "بالتأكيد نرى أدلة واضحة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب، ونساعد في جمع أدلة على ذلك".

والخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الهجمات الروسية ضد مدنيين في أوكرانيا تشكل "جرائم حرب".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "استهداف مدنيين عمدًا هو جريمة حرب".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".