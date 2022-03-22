مسؤول أمريكي: بايدن سيعلن عقوبات جديدة ضد روسيا خلال جولته بأوروبا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن سيعلن عن عقوبات جديدة على روسيا ردا على حربها ضد أوكرانيا.

وقال سوليفان، للصحفيين، في البيت الأبيض، إن بايدن سيعلن عن العقوبات الاقتصادية الجديدة كجزء من عمل منسق مع شركاء الولايات المتحدة وسيشدد من العقوبات الحالية ويضمن تنفيذها.

ويغادر بايدن، الثلاثاء، متوجها إلى بروكسل للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات تبدأ في 24 مارس/ آذار الجاري، بما في ذلك قمة الناتو واجتماع المجلس الأوروبي، لمناقشة المخاوف الغربية بشأن الحرب الروسية مع أوكرانيا.

وقال سوليفان: "ستكون هناك أيام صعبة مقبلة في أوكرانيا، أصعب بالنسبة للقوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية والمدنيين تحت القصف الروسي"، متابعا: لن تنتهي هذه الحرب بسهولة أو بسرعة.

واستدرك قائلا إن روسيا "فشلت بشكل واضح" في تحقيق أهدافها في أوكرانيا، وحتى الآن "حققت نتائج عكسية".