البيت الأبيض يعلن عن سلسلة عقوبات على أكثر من 400 شخصية وشركة روسية

أعلن البيت الأبيض، الخميس، سلسلة عقوبات بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين على أكثر من 400 شخصية وشركة دفاعية روسية.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس جو بايدن ناقش على هامش قمة قادة دول الناتو مع الحلفاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، الرد على الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأضاف: "الولايات المتحدة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وشركائنا في مجموعة السبع، أدرجت اليوم أكثر من 400 شخصية وشركة (روسية) على لائحة العقوبات".

وأشار إلى أنه "بين المدرجين على لائحة العقوبات نخبٌ روسية، ومجلس الدوما وأعضائه الذين يزيد عددهم من 300 فردا، وشركات دفاع".

وشدد البيان على أن العقوبات الجديدة ستستمر طالما واصلت روسيا حربها على أوكرانيا.

وتشمل العقوبات مجلس الدوما الروسي وأعضائه الـ 328، وهيرمان غريف، المدير التنفيذي لمصرف "سبيربنك" كبرى مصارف روسيا.

وغريف، يعتبر مستشارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ تسعينيات القرن العشرين.

كما تشمل العقوبات غينادي تيموشينكو، إحدى شخصيات النخب الروسية، وشركاته، وأفراد أسرته، وشركة التمويل الروسية "سوفكومبنك" وأعضاء مجلس إدارتها الـ 17.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".