اختبار جاد تواجهه الدبلوماسية الأمريكية بالتزامن مع جولة بلينكن للشرق الأوسط

تواجهه الدبلوماسية الأمريكية اختباراً جاداً بالتزامن مع جولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، والتي من المقرر أن تبدأ يوم غد السبت.

وأفادت قناة إيه بي سي نيوز الأمريكية، أن جولة بلينكن الشرق أوسطية تأتي في وقت تواجه فيه الدبلوماسية الأمريكية اختبارات جادة بشأن أوكرانيا ومجموعة من القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط.

وتشمل جولة بلينكن إسرائيل وفلسطين والمغرب والجزائر، وتستمر لمدة 5 أيام، وفق وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت القناة، أن الجولة تأتي في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للحفاظ على الحلفاء والشركاء متحدين في معارضة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن بلينكن يخطط، خلال زيارة إسرائيل، للضغط على مسؤولين إسرائيليين بشأن دعم أوكرانيا وبحث إمكانية الوساطة المحتملة مع روسيا لإنهاء الصراع.

كما تشمل أجندة وزير الخارجية الأمريكي إطلاع المسؤولين الإسرائيليين على تطورات المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا، إضافة إلى مساعي تعزيز حوار سلام إسرائيلي فلسطيني، وفق القناة.

وأوضحت أن بلينكن، خلال زيارته للمغرب والجزائر، سيبحث الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولتان في دعم سيادة أوكرانيا، فضلاً عن دعم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي السياق ذاته، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، الخميس، إن بلينكن يعقد جولته في الشرق الأوسط في وقت تتوتر فيه علاقات الولايات المتحدة مع عدد من شركائها وحلفائها في المنطقة.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين، لم يسمهم، قولهم إن بلينكن يريد استخدام الجولة لإظهار استمرار انخراط واشنطن في المنطقة.

وأفاد موقع "يو إس نيوز" الإخباري، مساء الخميس، بأن جولة بلينكن ستهيمن عليها قضية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ونقل عن يائيل لمبرت، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، قولها للصحفيين، إن أوكرانيا وإيران سيكونان على رأس جدول الأعمال.

وأضافت أن بلينكن سيبحث دور تل أبيب كوسيط بين روسيا وأوكرانيا خلال زيارته لإسرائيل نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أنه أثناء زيارته للمغرب، سيلتقي بلينكن أيضاً ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، و سيبحث معه مجموعة من القضايا بما في ذلك ملفات إيران واليمن وسوريا وأسواق الطاقة العالمية وقضية إثيوبيا.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن وزيرها بلينكن يبدأ السبت جولة بالشرق الأوسط تستمر حتى الثلاثين من مارس (آذار) الجاري، وتشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمغرب والجزائر.

وأضافت أن بلينكن سيناقش خلال جولته الجهود الرامية إلى مواجهة غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعمد وغير المبرر لأوكرانيا.