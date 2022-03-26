وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين بالـ"جزار" خلال زيارته للاجئين الأوكرانيين، في بولندا، السبت.

وعندما سئل من قبل المراسلين المسافرين معه عما جعلته رؤية اللاجئين يفكر وهو يتعامل مع بوتين كل يوم، أجاب بايدن، "إنه جزار"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وسبق أن وصف بايدن الرئيس الروسي بأنه "مجرم محرب" بسبب عملية بلاده العسكرية ضد أوكرانيا، ما دفع موسكو لاستدعاء السفير الأمريكي في موسكو، جون سوليفان، على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي.

وأكدت موسكو للسفير الأمريكي أن تصريحات بايدن بحق بوتين "غير مقبولة"، وأن روسيا قدمت مذكرة احتجاج بذلك، بحسب بيان للخارجية الروسية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".