ترامب يطالب بوتين بـفضح نشاطات نجل بايدن مع الأوليغارشية الروس

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"فضح" نشاطات نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مع الأوليغارشية الروس.

ودعا ترامب في مقابلة بثت، الثلاثاء، خلال برنامج على "Real America's Voice" بوتين الذي يخوض حربا في أوكرانيا إلى "الكشف عن أي معلومات مسيئة قد تكون لديه بشأن هانتر نجل جو بايدن".

وتعود الاتهامات التي أشار إليها ترامب في لقائه إلى تصريحات كررها، عدة مرات، خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2020 ونفاها هانتر.

وجدد ترامب، أمس، تأكيد أن إيلينا باتورينا زوجة رئيس بلدية موسكو الراحل يوري لوزكوف، قدمت 3,5 ملايين دولار لهانتر بايدن وعائلته، في محاولة لكسب ود الرئيس الأمريكي.

وقال: "هذا كثير من المال. أعطته 3,5 ملايين دولار وأعتقد أن بوتين قد يكون لديه الرد على هذا الأمر. أعتقد أن عليه كشفه علنا".

وسبق أن سأل ترامب الرئيس الأمريكي الحالي خلال مناظرة قبل الانتخابات الرئاسية "بدافع الفضول، لماذا قدمت زوجة رئيس بلدية موسكو 3,5 ملايين دولار لابنك؟".

وكان هانتر هدفا منتظما للرئيس الأمريكي السابق منذ إعلان والده جو بايدن الترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ضد ترامب.

وكان ترامب اتهم بايدن بأنه عمل من أجل إقالة مدع أوكراني لحماية شركة غاز تدعى "بوريسما" من ملاحقات بتهم فساد حين كان نجله هانتر عضوا في مجلس إدارة المجموعة.

وفرضت دول أوروبية وآسيوية عدة عقوبات على عدد من الأوليغارشية الروس، ردا على دعمهم بوتين في عمليته العسكرية ضد أوكرانيا.