بايدن يتوعد موسكو بتشديد العقوبات ويدعو لمحاكمة بوتين إثر "ارتكاب جرائم حرب"

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإثنين، إلى محاكمة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" في أوكرانيا، متوعدا بتشديد العقوبات على موسكو.

يأتي ذلك على خلفية تقارير تحدثت عن ارتكاب القوات الروسية فظائع ضد المدنيين في المناطق التي انسحبوا منها في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بايدن، في تصريح للصحفيين، "رأيتم ما حدث في بوتشا (منطقة قرب كييف)"، مضيفا أن "بوتين مجرم حرب"، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

ودعا الرئيس الأمريكي إلى محاكمة بوتين عن "جرائم الحرب (التي ارتكبتها قوات بلاده)"، وقال إنه سيسعى إلى "فرض مزيد من العقوبات إثر الفظائع المبلغ عنها في أوكرانيا"، وفق الوكالة الأمريكية.

وجاءت تصريحات بايدن عقب زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي مدينة بوتشا، قرب كييف، والتي عُثر فيها، بحسب السلطات المحلية على جثث لمدنيين، بعد انسحاب القوات الروسية منها.

واعتبر زيلينسكي أن الأعمال الروسية هناك ترقى إلى "إبادة جماعية"، داعيا الغرب لتشديد العقوبات ضد روسيا.

ومع ذلك، لم يصل بايدن إلى حد وصف هذه الأعمال بأنها إبادة جماعية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن على بلاده "مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لمواصلة القتال. وعلينا أن نجمع كل التفاصيل حتى يمكن أن تكون هذه محاكمة فعلية.. محاكمة في ارتكاب جرائم حرب".

وانتقد بايدن بوتين ووصفه بأنه "وحشي"، مضيفا أن "ما يحدث في بوتشا أمر شائن والجميع يراه".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.