زيلينسكي يشارك في جلسة مجلس الأمن الثلاثاء حول بوتشا

أعلنت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة أن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي سيخاطب مجلس الأمن الدولي في جلسته، المقررة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأدلة المتزايدة على ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وقالت البعثة البريطانية في تغريدة على تويتر "سوف يخاطب الرئيس فولودمير زيلينسكي مجلس الأمن، الثلاثاء، وذلك بعد الزيارة التي قام بها إلى مدينة بوتشا".

وأضاف البعثة: "ستعمل رئاسة المملكة المتحدة لمجلس الأمن على ضمان سماع الحقيقة بشأن جرائم الحرب الروسية، وسوف نفضح حرب بوتين على حقيقتها".

وتتولى بريطانيا حاليا الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.

ونشر الجيش الأوكراني، السبت، صورا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

كما انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي صور لعشرات الجثث والدمار الذي لحق بشوارع بوتشا.