بايدن: روسيا ستدفع ثمنا "باهظا وفوريا عبر "حزمة عقوبات مدمرة"

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، إن روسيا ستدفع ثمنا "باهظا وفوريا على الفظائع التي ارتكبتها" في مدينة بوتشا الأوكرانية عبر "حزمة عقوبات مدمرة".

جاء ذلك مع إعلان البيت الأبيض عن فرض عقوبات جديدة استهدفت ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومصرفين وحظر الاستثمارات الجديدة في روسيا على خلفية الأحداث بمنطقة بوتشا.

وأضاف بايدن، في تغريدة على تويتر: "لقد أوضحت أن روسيا ستدفع ثمناً باهظاً وفورياً لفظائعها في بوتشا. اليوم، جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، نعلن عن حزمة جديدة من العقوبات المدمرة".