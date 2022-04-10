لقاء مرئي بين بايدن ومودي الإثنين لبحث الحرب في أوكرانيا

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إجراء لقاء افتراضي مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الإثنين، للحديث عن الحرب في أوكرانيا من بين مواضيع أخرى.

يأتي ذلك في وقت يضغط فيه الرئيس الأمريكي على زعماء العالم لاتخاذ موقف متشدد ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، في بيان، اليوم إن بايدن سيتحدث في اللقاء الافتراضي عن عواقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا "والتخفيف من تأثيرها المزعزع للاستقرار على إمدادات الغذاء العالمية وأسواق السلع الأساسية".

وأضاف أن الزعيمين سيبحثان "تعزيز الاقتصاد العالمي ودعم نظام دولي حر ومنفتح وقائم على القواعد لتعزيز الأمن والديمقراطية والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأثار موقف الهند المحايد من الحرب الروسية ضد أوكرانيا مخاوف واشنطن، فيما حظي بثناء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي أشاد بالهند هذا الشهر لحكمها على "الوضع برمته، وليس فقط من جانب واحد".

ومؤخرا، امتنعت الهند عن التصويت عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على تعليق مقعد روسيا في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوًا بسبب ضلوع القوات الروسية في أوكرانيا في انتهاكات حقوقية وصفتها الولايات المتحدة وأوكرانيا بأنها جرائم حرب.

وصوت لصالح القرار 93 مقابل رفض 24 دولة وامتناع 58 دولة.

وتواصل الهند شراء إمدادات الطاقة الروسية، رغم ضغوطات الدول الغربية على العالم لتجنب شراء الغاز والنفط الروسي.

كما نظرت الولايات المتحدة في فرض عقوبات على الهند لشرائها مؤخرًا أنظمة دفاع جوي روسية متقدمة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.