بايدن يعلن عن مساعدة عسكرية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، أن "حزمة المساعدات ستشمل أنواعا جديدة من الأسلحة والمعدات تتضمن أنظمة مدفعية وطلقات وناقلات جند مصفحة، وطائرات مروحية"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال بايدن: "بينما تستعد روسيا لتكثيف هجومها في منطقة دونباس، سنواصل تزويد أوكرانيا بالقدرات للدفاع عن نفسها".

وتابع أن "الإمداد المستمر بالأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها لأوكرانيا كان حاسماً في استمرار حربها ضد الغزو الروسي، فقد ساعد في ضمان فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أهداف حربه الأولية لغزو أوكرانيا والسيطرة عليها".

يذكر أن حزمة المساعدات الجديدة ترفع المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا إلى أكثر من 3 مليارات دولار.