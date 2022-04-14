البيت الأبيض: وصف بايدن الوضع في أوكرانيا بـالإبادة الجماعية لن يغير سياستنا

أكد البيت الأبيض أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الوضع في أوكرانيا بالإبادة الجماعية "لن يغير سياسة الولايات المتحدة، ولا ينبغي أن يربك قادة العالم".

جاء ذلك في معرض تعليق المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، مساء الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي حول الأزمة الأوكرانية - الروسية.

وقالت المتحدثة إن الرئيس الأمريكي كان يتحدث، الثلاثاء، عن "ما نراه جميعا، وهو ما يشعر به بوضوح تجاه الفظائع التي تحدث على الأرض في أوكرانيا"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضافت ساكي أن الإجراءات القانونية جارية لتحديد ما إذا كانت أوكرانيا شهدت "إبادة جماعية"، إلا أن بايدن كان يعبر عن آرائه كـ"رئيس للولايات المتحدة، وليس مجرد موقف شخصي".

وتابعت المسؤولة الأمريكية قائلةً "نحن هنا لتنفيذ آرائه، إنه رئيس الولايات المتحدة وزعيم العالم الحر ويسمح له بالتعبير عن آرائه في أي وقت يشاء".

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض لـ "سي إن إن" أنه "لا ينبغي لقادة العالم أن يرتبكوا بسبب تصريحات بايدن".

وأضافت: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستهدف المدنيين بوحشية، ويعامل دولة بوحشية لذلك كان الرئيس بايدن يتحدث عن ماهية تلك الفظائع".

واختتمت ساكي حديثها بالقول إنه حتى التوصيف الرسمي للإبادة الجماعية لن يغير بالضرورة سياسة الولايات المتحدة، وبالتأكيد سيكون هناك جهد دولي لاستكشاف ذلك، وتحقيق على المستوى الدولي، وعادة ما يستغرق ذلك سنوات عديدة".