غوتيريش يناشد ولي العهد السعودي تقديم دعم عاجل لأنروا

ناشد أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تقديم دعم عاجل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، فجر الخميس.

وذكر البيان، أن الأمين العام أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان: "تحدث الأمين العام مع ولي عهد السعودية، مناشدا تقديم دعم عاجل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تواجه وضعا ماليا دراماتيكيا".

وتواجه الأونروا عجزا مزمنا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية جراء تراجع الدعم العربي لها، ودعم بعض الدول الأوروبية، ما أثر حتى على دفع رواتب موظفيها، في الشهرين الماضيين.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين والخدمات الأساسية، لاسيما التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل لقضيتهم.

وتابع بيان المتحدث الرسمي: "كما أعرب الأمين العام عن تقديره لدعم المملكة العربية السعودية للهدنة في اليمن وجدد التزام الأمم المتحدة بدعم حل سياسي دائم في هذا البلد".

وأوضح البيان أن الطرفين "ناقشا أيضا عددا من القضايا الإقليمية الأخرى".

و أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مطلع هذا الشهر، موافقة أطراف الصراع في اليمن على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.

وأوضح غروندبرغ، في بيان، أن "الهدنة تدخل حيز التنفيذ يوم السبت 2 أبريل/ نيسان الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي".