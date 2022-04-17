كندا.. إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار على مصلين بعد "التراويح" في تورنتو

أصيب 5 أشخاص بجروح جراء إطلاق النار من سيارة على مصلين أثناء خروجهم من مسجد بعد أداء صلاة التراويح في تورنتو بكندا.

وأفاد المتحدث باسم شرطة تورنتو ديفيد ريدزيك في تصريح للصحفيين، أن الحادث وقع في مسجد أبو بكر الصديق في منطقة سكاربورو.

وأوضح ريدزيك أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح جراء هجوم مسلح قام به شخص أو أشخاص مجهولون من سيارة مارة على مصلين خرجوا من صلاة التراويح مساء السبت حوالي الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي.

وأضاف: " لا توجد معلومات تشير إلى تورط الجرحى في أي حادث من شأنه أن يسبب العداء ضدهم".

وأضاف ريدزيك أن جروح المصابين ليست خطيرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى، في حين لا يزال اثنان منهم يخضعان للعلاج.

من جهته قال نديم شيخ، عضو مجلس إدارة جمعية سكاربورو التي يرتبط بها المسجد: "أنا حزين وقلق حقًا، تم إطلاق النار على 5 من إخواننا، نطالب العثور على المهاجمين وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن ".