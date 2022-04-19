برايس: زيارة تشاوش أوغلو لواشنطن تتناول العلاقات الثنائية والحرب بأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أنه ستتم مناقشة الحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات الثنائية بشكل موسع خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إلى واشنطن في مايو/أيار المقبل.

وفي الموجز الصحفي اليومي، الإثنين، تطرق برايس إلى العلاقات التركية الأمريكية وزيارة تشاوش أوغلو إلى واشنطن في مايو المقبل.

وأضاف برايس أن تركيا حليف مهم ضمن حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأن العديد من اللقاءات حول العلاقات الثنائية بين وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ونظيره التركي تشاوش أغلو قد عُقدت مؤخرا.

وقال إن "لتركيا دورا مهما في مسألة تحميل روسيا المسؤولية عن حربها ضد أوكرانيا، لذلك فإن هذه الفرصة الوشيكة ستكون عنصرا مهما في هذه العملية".

وأكد وجود مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا في مجموعة متنوعة من الموضوعات باعتبارهما شريكين في حلف "الناتو".

وردا على سؤال حول إمكانية إدراج تركيا في برنامج صناعة مقاتلات "إف-35" مجددا، قال برايس إن واشنطن نقلت إلى أنقرة مخاوفها من منظومة "إس-400" الروسية وأن الأخيرة غير متوافقة مع "إف-35".

ومؤخرا، أعلن تشاوش أوغلو إنه تلقى دعوة من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لعقد اجتماع بواشنطن في 18 مايو/أيار القادم.

وفي رده على سؤال عن مرحلة ما بعد تأسيس آلية استراتيجية مع الولايات المتحدة، قال تشاوش أوغلو: "ما الخطوات التي يجب اتخاذها حول كيفية حل المشكلات والمجالات التي يمكننا زيادة تعاوننا فيها؟ فنحن نريد أن تكون الآلية تركز على النتائج، وأن يتخذ كل جانب الخطوات بهذا الصدد".