بايدن يعلن عن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، عن عزم إدارته منح أوكرانيا حزمة مساعدات إضافية بقيمة 800 مليون دولار، لمواجهة العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضدها.

وقال بايدن، في كلمة تركز على الشأن الأوكراني والإجراءات الأمريكية المتعلقة بهذا الملف، إنه سيطلب من الكونغرس "المزيد من التمويل للأسلحة والذخيرة المقدمة لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن الأموال الموجودة حاليا لدعم كييف "تكاد تنفد".

وأوضح بايدن أن من ضمن حزمة المساعدات المقررة هناك "500 مليون دولار تقدم كمساعدات اقتصادية للحكومة الأوكرانية".

وأضاف أن المساعدات ستتضمن أيضا إرسال "ذخائر وأسلحة متقدمة" لأوكرانيا.

وفي السياق، نوه بايدن إلى أن واشنطن كانت قدمت بالفعل "طائرات مسيرة ومروحيات وأنظمة رادار لأوكرانيا".

ودعا الرئيس الأمريكي الكونغرس إلى "التدخل" لاستمرار تدفق المساعدات إلى أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، شكك الرئيس الأمريكي في تصريحات المسؤولين الروس المتعلقة بسيطرتهم على مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

ورأى أن هذه التصريحات "موضع تساؤل".

كذلك أعلن بايدن، اليوم، فرض حظر على دخول أو رسو السفن الروسية في الموانئ الأمريكية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي كشف عن قرارات، اليوم، في أعقاب اجتماع مغلق عقده مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.