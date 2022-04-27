واشنطن ترصد مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن 6 ضباط روس

أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن 6 ضباط من المخابرات العسكرية الروسية لتورطهم في هجمات إلكترونية على بنى تحتية أمريكية مهمة.

وأفادت الخارجية الأمريكية، في بيان الثلاثاء، أن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لها، يعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين لمن يدلي بمعلومات عن 6 ضباط تابعين لمديرية المخابرات الرئيسية الروسية.

وأوضحت أن الضباط الستة لهم دور في مؤامرة إجرامية تنطوي على أنشطة سيبرانية خبيثة ضد البنية التحتية المهمة للولايات المتحدة.

ولفتت أن الضباط الستة يعملون تحت إشراف أو سيطرة الحكومة الروسية.

وقالت إن هؤلاء من ضمن الفريق الذي ضرب أجهزة الحواسيب حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، بالفيروس المعروف باسم "NotPetya" في 27 يونيو/حزيران 2017.

ويخصص برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي بدأ العمل به منذ 1984 مكافآت مالية تقدم لمن يدلون بمعلومات عن كل من يعمل لصالح أي جماعة تستهدف المصالح والمواطنين الأمريكيين، سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة.