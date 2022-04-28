الجيش الكولومبي يعترف بارتكاب مجازر ضد المدنيين منذ 15 عاماًَ

في جلسة تاريخية لمحكمة خاصة للسلام استمرت يومين في كولومبيا، أقر عشرة أعضاء سابقين في الجيش، بينهم جنرال وأربعة برتبة كولونيل بمسؤوليتهم عن قتل مدنيين بدون محاكمة بين عامي 2007-2008.

وقال الأرفع بينهم، الجنرال باولينو كورونادور، في الجلسة التي حضرها أهالي الضحايا، إنه على الرغم من أنه مذنب "بالإهمال، أتحمل هذه المسؤولية القانونية.. حتى لا يعيش الشعب الكولومبي مرة أخرى ولن يعيش مرة أخرى أبدا، هذه اللحظات البغيضة".

وبينما نفى بأن يكون أصدر الأوامر بالقتل في المنطقة الواقعة تحت مسؤوليته، أقر بأنه لم يتصرف "بحرص" في الإشراف على عناصره.

وقالت زوريدا مونوز، وهي والدة جوني سوتو الذي كان يبلغ 22 عاما ويحلم بأن يصبح جنديا قبل أن يخطفه الجيش ويقتله "كيف يمكنك القول إنك تتحمل المسؤولية بسبب الإهمال إذا كنت أعطيت الأوامر لجنودك.. وكان الجيش بأكمله على علم بما كانوا يقومون به؟".

وبحسب "الهيئة القضائية الخاصة بالسلام"، قتل حوالى 6400 مدني "بشكل ممنهج" بين العامين 2002 و2008 في مناطق من كولومبيا حيث كان ينشط المتمرّدون اليساريون المتشددون.

في المقابل، حصل الجنود على علاوات وترقيات وغيرها من المزايا المادية.

والفضيحة المعروفة باسم "الإيجابيات الكاذبة" هي الأكبر في التاريخ الحديث للجيش الكولومبي.

كان الفلاح إلييثير أورتيغا في طريقه إلى مزرعته عندما اقتحمها جنود قاموا بخطفه ثم قتله، وانتظرت زوجته إيدوفينا بيسيرا 15 عاما لرؤية قتلته يعترفون ويطلبون الصفح.

قريبة من المكان الذي قتل فيه زوج بيسيرا البالغة 43 عاما.

أورتيغا، وهو زعيم محلي ريفي معروف، كان من بين 120 مدنيا، معظمهم رجال تبلغ أعمارهم ما بين 25 و35 عاما، قتلوا جميعا بدم بارد بين العامين 2007 و2008 بأيدي الجنود الكولومبيين، ثم اتهموهم بأنهم متمردون يساريون.

لقد استغل الجنود وجود أورتيغا وحيدا "حتى لا ينتبه أحد بأنهم سيقتادونه"، بحسب بيسيرا، التي ارتدت على غرار آخرين حضروا الجلسة قميصا أسود اللون كتب عليه "من أعطى الأمر؟".

- "انهارت حياتي"

كان زوج بيسيرا في الثامنة والثلاثين من عمره عندما اختفى في تشرين الأول/أكتوبر 2007.

وتفيد بأنها خرجت يومها لشراء بعض مواد البقالة عندما اقتاده الجنود من مزرعته حيث كان يزرع اليكة والقهوة والأناناس ويدير شؤون أفراد مجتمعه المحلي. وبعد يومين من البحث عُثر على جثّته "مشوّهة" في مقبرة في أوكانيا.

عرفته بيسيرا من شاربه ومن خاتم فضي على إصبعه. ووجدت صورتان داخل محفظته، واحدة لزوجته والأخرى لنجله يسيد، الذي كان حينها في العاشرة من عمره.

وقالت بيسيرا التي هربت مع ابنها من القرية "انهارت حياتي تماما".

وأثناء جلسة الاستماع، أقر الكابتن السابق دالاديير ريفيرا بـ"المسؤولية عن الأعمال" التي ارتكبت وقال إنه أمّن الأسلحة التي وضعها رجاله بجانب الجثث لتقديم الضحايا على أنهم متمرّدون.

- آثار رصاص:

توّجهت مجموعة "أمّهات سواتشا"، التي تضم أبرز أفراد عائلات ضحايا "الإيجابيات الكاذبة" إلى أوكانيا لحضور جلسة الاستماع.

نُقل العديد من أطفال أفراد المجموعة المقيمين في سواتشا على أطراف بوغوتا الذين تم استدراجهم بوعود عمل كاذبة، في شاحنات على مسافة أكثر من 600 كلم إلى أوكانيا حيث قتلوا.

وما زالت بياتريز مينديز، وهي من أعضاء المجموعة، لا تعرف من قتل نجلها ويمار كاسترو أو قريبها إدوارد رينسون عام 2004. ولم تتطرّق هذه الجلسات إلى قضية مقتلهما.

ورغم أن الأمر "يفطر القلب"، تأمل يوما ما معرفة حقيقة ما حصل.

وكان كاسترو ورينسون في التاسعة عشرة من عمرهما وعاطلين عن العمل عندما خرجا ولم يعودا.

وسمع قريب عبر الإذاعة بأن اثنين من "أفراد عصابة" قتلا بأيدي الجيش في الجبال.

وعثر لاحقا على جثتي الشابين اللتين بدت عليهما آثار الرصاص "متخفيّتين" ببزات عسكرية.

لدى مينديز وشما بوجه ابنها على ذراعها اليسرى وما زالت تتذكر كيف كان يرقص ويقرأ الشعر.

وتعتقد أن الجيش قتله بمساعدة مجموعات يمينية شبه عسكرية.

وقالت "أريد أن أعرف الحقيقة وأن أرى القتلة وجها لوجه".