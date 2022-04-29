تشاوش أوغلو يفتتح مجمعا تعليميا لوقف المعارف في كاراكاس

شارك وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، في افتتاح مجمع تعليمي تابع لوقف المعارف في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

جاء ذلك في إطار زيارته الرسمية إلى فنزويلا، المحطة الأخيرة، في جولته بأمريكا اللاتينية.

وفي كلمته خلال مراسم افتتاح مجمع "سان رومان" التعلبمي، لفت تشاووش أوغلو إلى أن وقف المعارف التركي بات أحد أكبر 5 مؤسسات تعليمية في العالم، خلال فترة قصيرة.

وأعرب عن ثقته بأن المدارس التي تفتتحها تركيا في فنزويلا ستقدم اسهامات هامة لمستقبل هذا البلد.

من ناحية أخرى، لفت تشاوش أوغلو، إلى أنه سيلتقي، الجمعة، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وسيتناول معه العلاقات الثنائية بمختلف أبعادها.

كما أشار إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الثالث للجنة التعاون المشتركة بين البلدين، على هامش زيارته.

بدوره أعرب وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا، عن شكره لتشاووش أوغلو على زيارته كاراكاس، في ختام جولة واسعة بأمريكا اللاتينية.

وأكد أهمية الزيارات المتبادلة لتعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

ولفت إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة للاجتماعات التي ستعقد الجمعة بين البلدين في إطار زيارة تشاووش أوغلو.

من جهتها قالت طوبا إشق، عضو هيئة أمناء وقف المعارف، إن الوقف بات لديه 3 مجمعات مختلفة تضم 9 مدارس، في فنزويلا.

وأعربت عن ثقتها بأن هذه المدارس ستزيد التقارب بين تركيا وفنزويلا.

وفي 23 أبريل/ نيسان الحالي، بدأ تشاووش أوغلو جولة في أمريكا اللاتينية شملت الأورغواي، والبرازيل، والإكوادور، وكولومبيا، وبنما، ويختتمها في فنزويلا.