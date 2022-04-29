واشنطن: ينبغي تحسين مبيعاتنا العسكرية للخارج وخاصة تركيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن عمليات البيع العسكري الأمريكي إلى دول مثل تركيا والهند يجب أن تتم بسرعة وكفاءة أكبر.

وأوضح بلينكن في كلمة الخميس، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أن البيروقراطية غير الضرورية تعيق المبيعات العسكرية الأمريكية، وخاصة للحلفاء مثل تركيا والهند.

وأشار إلى أن بلاده بحاجة إلى تحسين المبيعات الخارجية، لأن الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة في مجال التعاون الدفاعي مع حلفائها تم ملؤها من قبل روسيا.

وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل بشكل أوثق مع الكونغرس من أجل تسريع مبيعات الأسلحة لهذه الدول.

ومؤخرا، أبدت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالتها إلى الكونغرس مقاربة إيجابية حيال بيع مقاتلات "إف-16" إلى تركيا.

في مارس/آذار الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الأمريكي جو بادين، أن الوقت حان لرفع العقوبات الأمريكية غير العادلة على تركيا.

وأفاد في اتصال هاتفي بينهما، أن تركيا تتطلع استجابة الولايات المتحدة وبأقرب وقت لطلبها الذي يتضمن شراء 40 طائرة جديدة، وتحديث طائرات الـ إف-16 في سلاح الجو التركي.