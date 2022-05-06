مصرع 4 أشخاص في انفجار ناجم عن تسرب غاز بالعاصمة الكوبية

أعلنت الحكومة الكوبية، الجمعة، مصرع 4 أشخاص جراء انفجار وقع في فندق "ساراتوغا" بالعاصمة هافانا، ما أدى إلى أضرار جسيمة وتسبب بوقوع إصابات.

وقالت الحكومة الكوبية، في تغريدة عبر تويتر، إن "الرئيس ميغيل دياز كانيل تفقد فندق ساراتوغا، بعد وقوع الانفجار".

وأوضحت أن "أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في الفندق وسط توقعات بمحاصرة العديد من الأشخاص".

وأظهرت مقاطع مصورة سكان المنطقة، وهم يحاولون إنقاذ الجرحى العالقين تحت الأنقاض.

وترجح السلطات المحلية أن الانفجار كان بسبب أعمال الغاز المسال الجارية في الفندق.

وأظهرت لقطات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مبنى الفندق لأضرار بالغة وتناثر الحطام في الشارع.

ووقع الانفجار حوالي الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي في فندق "ساراتوغا " الواقع في هافانا القديمة.