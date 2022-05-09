واشنطن: مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا تعادل ميزانيتها الدفاعية لعام

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الاثنين، أن الولايات المتحدة وفرت مساعدات عسكرية لأوكرانيا تعادل تقريبا الميزانية الدفاعية للأخيرة في عام.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في إفادة صحفية: "ما وفرناه لأوكرانيا من مساعدات عسكرية عبر القرارات الرئاسية حتى الآن يعادل تقريبا ميزانيتها الدفاعية لعام 2021".

وأكد أن الولايات المتحدة مستمرة بدعمها لأوكرانيا، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وأشار كيربي إلى أن الأنظمة العسكرية التي تسلم لكييف يتم تدريب مجموعات من الأوكرانيين عليها.

وقال كيربي: "لدينا إشارات على أن روسيا تنقل أوكرانيين بالقوة إلى داخل أراضيها".

وأشار إلى أن الوفد الدبلوماسي الأمريكي الذي زار كييف لم يضم عسكريين.

واليوم، بحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، هاتفيا، مع نظيره الأوكراني المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفق المصدر نفسه.