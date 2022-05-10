بايدن ودراغي يعلنان وحدتهما ضد روسيا لدعم أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء وحدتهما ضد روسيا في إطار دعم أوكرانيا خلال اجتماع في البيت الأبيض.

وقال جو بايدن لدراغي وهو يجلس بجانبه في المكتب البيضاوي بحضور الصحافيين "كنت صديقًا جيدًا وحليفًا عظيمًا".

وأضاف بايدن أمام الكاميرات قبل بدء المحادثات بين الزعيمين "اعتقد فلاديمير بوتين أن بإمكانه أن يفرقنا. لكن ضاعفنا جهودنا جميعًا".

من جانبه، أكد رئيس الحكومة الإيطالية أن غزو روسيا لأوكرانيا "عزز" الروابط بين الولايات المتحدة وإيطاليا، وعلى نطاق أوسع بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وتوقع حدوث "تغييرات جذرية" في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه سيتعين عليه تعزيز علاقاته.

وقال بايدن "إن وجود اتحاد أوروبي قوي هو في مصلحة الولايات المتحدة"، حتى لو شكّل ذلك "منافسة".

وأيدت حكومة ماريو دراغي العقوبات ضد روسيا بقوة، رغم اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي وعلاقاتها التقليدية الودية مع موسكو.

وعلى غرار حلفائها الغربيين، سلمت روما أسلحة إلى أوكرانيا رغم تصاعد القلق بشأن ذلك في صفوف الائتلاف الحكومي الواسع الداعم لدراغي، والذي يمتد من أقصى اليمين إلى اليسار.