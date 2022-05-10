واشنطن تدعو لاحترام الأجواء السيادية بين تركيا واليونان

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الدول إلى احترام كل منها المجال الجوي للآخر، وذلك في رد على سؤال طرحه مراسل الأناضول حول انتهاكات اليونان لأجواء تركيا.

ووجه مراسل الأناضول سؤالا لمتحدث وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي ذكر فيه أن اليونان انتهكت المجال الجوي التركي قرابة 30 مرة، ما رأيكم حول التوتر المتصاعد في الوقت الذي توحد فيه حلف شمال الأطلسي ضد العدوان الروسي؟.

وجاء الرد من وزارة الخارجية الأمريكية، في جواب خطي، الإثنين، بأنه يجب حماية واحترام سيادة أراضي الدول ووحدة أراضيها.

وحثت الخارجية جميع الدول على احترام المجال الجوي السيادي للدول الأخرى وإيلاء الاهتمام اللازم بسلامة الطيران المدني.

وأضافت: "في حال وجود خلافات حول حدود المجال الجوي لبلد ما، فإننا ندعو للتنسيق والتباحث، وليس لاتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى حوادث مميتة".

وأفاد كيربي أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بحث مع نظيره اليوناني نيكولاس باناجيوتوبولوس، تطورات الوضع في أوكرانيا.

وشكر أوستن، اليونان على مساعداتها الأمنية ومساهماتها في أوكرانيا.

ولم يحدد كيربي ما إذا كانت مسألة "بحر إيجه" على جدول أعمال الوزيرين خلال الاتصال الهاتفي.

كما أشار إلى أن الوزيرين ناقشا أيضا "تعميق الشراكة الدفاعية" بين الولايات المتحدة واليونان.