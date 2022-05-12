بلينكن وعلييف يتناولان التطورات بين أذربيجان وأرمينيا

بحث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، آخر التطورات بين بلاده وأرمينيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الجانبين، الأربعاء، بحسب متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وقال برايس: "الوزير وعلييف ناقشا الزخم الإيجابي الأخير والخطوات المستقبلية الملموسة في سبيل إحلال السلام في جنوب القوقاز بما في ذلك فتح الحدود وخطوط النقل والمواصلات والإفراج عن بقية المعتقلين الأرمن".

وأضاف أن الولايات المتحدة على استعداد من أجل استخدام دورها وعلاقاتها الثنائية كرئيس مشارك لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، لمساعدة أذربيجان وأرمينيا على إقامة سلام شامل طويلة الأجل.

وأعرب بلينكن عن تقديره للدور المهم الذي تواصل أذربيجان القيام به في أمن الطاقة الأوروبي.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قررا خلال لقائهما في بروكسل في 6 أبريل/ نيسان الماضي، إعطاء تعليمات لوزارتي خارجيتي البلدين لبدء التحضيرات لاتفاقية سلام، وتشكيل لجنة مشتركة بشأن الحدود.