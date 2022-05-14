إطلاق النار على متسوقين في مركز تجاري في نيويورك

تعرض عدد من الأشخاص لإطلاق نار بعد ظهر السبت في مركز تجاري في مدينة بافلو، بولاية نيويورك، وفق ما أعلنت الشرطة الأمريكية التي أشارت إلى إلقاء القبض على الجاني.

لم تتوفر على الفور تفاصيل حول عدد الضحايا او حالتهم بعد إطلاق النار عليهم في مركز توبس فريندلي التجاري.

ولم يرد مسؤولو الشرطة على الفور على رسائل من الأسوشيتدبرس تطلب التعليق او التوضيح .

وكتبت حاكمة الولاية، كاثي هوشول، على حسابها على تويتر أنها "تراقب عن كثب حادث إطلاق النار في مركز تجاري في بافلو"، مسقط رأسها. وقالت إن مسؤولي الولاية عرضوا على السلطات المحلية تقديم المساعدة.