الانتخابات اللبنانية.. الرئيس وكبار المسؤولين يدلون بأصواتهم

أدلى الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ومفتي لبنان عبد اللطيف دريان،بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، فيما بلغت نسبة الاقتراع بعد ساعتين من انطلاق التصويت 1.67 بالمئة.

وفتحت صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية اللبنانية أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحاً، بالتوقيت المحلي (04:00 تغ)، في كامل الأراضي اللبنانية، على أن تُقفل عند الساعة 19:00 (16:00 تغ).

ويعد هذا السباق، الانتخابات النيابية الأولى بعد الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ 2019.

وأدلى ميشال عون وعقيلته ناديا، بصوتيهما قرابة التاسعة صباحا في ضاحية بيروت الجنوبية.

وبعد الإدلاء بصوته، قال عون في تصريح للصحفيين: "الاقتراع واجب والمواطن لا يمكنه أن يكون محايدا في قضية مهمة في اختيار نظام الحكم".

وأضاف: "نتمنى على الجميع خصوصا الذين لم يحضروا للتصويت أن تصروا عليهم للحضور والاقتراع".

من جهته، أدلى ميقاتي بصوته عند الساعة الثامنة صباحا في طرابلس شمالي لبنان برفقة عقيلته مي ونجله مالك.

وقال ميقاتي بعد الادلاء بصوته للصحفيين: "إن الدولة بكل أجهزتها مستنفرة لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي وبإذن الله تسير الأمور على ما يرام".

وأكد أن "نسبة الاقتراع الصباحية جيدة"، مؤكدا "أهمية توفير الكهرباء في أقلام (صناديق) الاقتراع خلال الليل".

ودعا ميقاتي اللبنانيين إلى "اختيار الأفضل ومن يرونه مناسبا".

وشدد على أن "الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندّت مئة ألف عنصر"، مثنيا على "كل الجهود التي بذلت وستبذل من القضاة والموظفين والأمنيين".

كما أدلى رئيس الوزراء السابق حسان دياب بصوته في ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات ببيروت.

بدوره، أدلى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بصوته في ثانوية البزري في صيدا جنوب لبنان.

وقال بعد الادلاء بصوته: "نأمل أن يكون هذا اليوم بحسب توقعات اللبنانيين وأن تجري الانتخابات في ضوء التغيير في المزاج اللبناني والاسلامي".

كذلك، أدلى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان بصوته في دائرة بيروت الثانية، وصرح قائلا: "أدعو جميع اللبنانيين إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع للتصويت والاقتراع يجب أن يتم بناء على مصلحة لبنان وشعبه".

ويتنافس في الانتخابات 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان.

ويبلغ مجموع الناخبين اللبنانيين 3.9 ملايين ناخبا، بينهم 225 ألف ناخب في الخارج أدلوا بأصواتهم الأسبوع الماضي.

ومنذ أمس السبت، انتشر الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية كافة لحفظ أمن العملية الانتخابية وضمان سلامة إجرائه.

وتأتي الانتخابات، وسط أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة في لبنان، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.