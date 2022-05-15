القاتل في السوبر ماركت في بوفالو تقصد أن يكون ضحاياه من السود

أكدت السلطات في ولاية نيويورك إن الشاب الأبيض (18 عاما) الذي قتل عشرة أشخاص في متجر مدينة بوفالو، قد أجرى بحثا عن التركيبة السكانية للمنطقة بحثاً عن السكان السود قبل أن يرتكب فعلته.

قالت السلطات إن المسلح أطلق النار في المجموع على أحد عشر شخصا أسودا واثنين من المواطنين البيض أمس السبت في هجوم بدافع الكراهية العنصرية، بثه على الهواء مباشرة.

قال بايرون براون رئيس بلدية بافالو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد:" هذا الشخص أتى إلى هنا قاصدا إزهاق أكبر عدد ممكن من أرواح (المواطنين) السود".

قال أحد مسؤولي إنفاذ القانون لأسوشيتدبرس، إن مطلق النار، الذي حددت الشرطة هويته واسمه بايتون جيندرون، كان قد هدد في السابق، بإطلاق النار في مدرسته الثانوية في يونيو / حزيران الماضي.

قال مفوض شرطة بوفالو جوزيف غراماغليا إن جيندرون الذي كان عمره وقتها سبعة عشر عاما، تم احتجازه لإجراء تقييم لصحته العقلية فيما بعد.

في الوقت نفسه، ما زالت السلطات الفيدرالية تعمل للتأكد من أصالة وصحة البيان العنصري المؤلف من 180 صفحة والذي يوضح بالتفصيل المؤامرة وعرف جيندرون بالاسم على أنه المسلح، حسبما قال مسؤول إنفاذ القانون لأسوشيتدبرس.

غير أن واقعة إطلاق النار، التي مثلت أحدث عمل عنف جماعي في بلد غير مستقر بسبب التوترات العرقية وعنف السلاح والموجة الأخيرة من جرائم الكراهية، كان له أثر قوي على السكان المحليين.

كما دفع حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وهي من أبناء بوفالو، لمطالبة شركات التقنية على تحمل مسؤوليتها في نشر خطاب الكراهية.

قالت هوشول لمحطة "ايه بي سي" التلفزيونية، إن رؤساء شركات التقنية "يجب أن يتحملوا المسؤولية ويضمنوا لنا جميعا أنهم سوف يتخذون كل خطوة بشرية ممكنة لمراقبة هذه المعلومات".

وقالت اليوم الأحد: "كيف تختمر تلك الأفكار الفاسدة على وسائل التواصل الاجتماعي.. إنها تنتشر كالنار في الهشيم الآن" مضيفة أن نقص الرقابة قد يشجع آخرين على محاكاة المهاجم.

وقالت "تويتش"- منصة بث مرئي حي تملكها شركة أمازون- في بيان، إنها أنهت بث جيندرون "بعد أقل من دقيقتين من بدء العنف".

أظهرت بعض اللقطات التي نقلت عن بث تويتش الحي المزعوم، وصفا عنصريا مكتوبا على البندقية التي استخدمت في الهجوم، إضافة إلى الرقم 14، الذي يمثل إشارة محتملة إلى شعار التفوق الأبيض.

قالت إيفون وودارد من بوفالو لوكالة الأسوشيتدبرس: "هذا كثير جدا. أحاول أن أشهد لكن هذا كثير جدًا. لا يمكنك حتى الذهاب إلى المتجر اللعين بسلام ... إنه جنون محض".

قال مسؤول سلطة إنفاذ القانون، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأسوشيتدبرس: " إن تحقيقا أوليا اكتشف أن جيندرون قد زار مرارًا وتكرارًا مواقع تتبنى إيديولوجيات التفوق الأبيض ونظريات المؤامرة القائمة على العرق وأجرى بحثًا مكثفًا حول إطلاق النار على مسجد عام 2019 في كرايستشيرش بنيوزيلندا والرجل الذي قتل العشرات في معسكر صيفي في النرويج في عام 2011″.

البيان الذي نشر على الإنترنت وكتبه جيندرون على ما يبدو، حدد إيديولوجية عنصرية متجذرة في الاعتقاد بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون للبيض فقط. قالت الوثيقة إن كل الآخرين كانوا "بدلاء" يجب القضاء عليهم بالقوة أو الإرهاب. وأضافت أن الهجوم كان يهدف إلى ترهيب جميع الأشخاص غير البيض وغير المسيحيين وحملهم على مغادرة البلاد.

قال المسؤول إنه لم يكن من الواضح على الفور سبب سفر جيندرون لمسافة 320 كيلومترًا من كونكلين بولاية نيويورك إلى بوفالو ومتجر البقالة هذا، لكن يعتقد المحققون أن جيندرون قد بحث على وجه التحديد في التركيبة السكانية للسكان حول سوق توب فريندلي. يقع السوق في حي تقطنه أغلبية من السود.

في مقابلة يوم الأحد مع محطة إيه بي سي، قال غراماغليا إن جيندرون كان في المدينة "على الأقل في اليوم السابق".

قال غراماغليا: "يبدو أنه جاء إلى هنا لتحديد نطاق المنطقة، للقيام ببعض أعمال الاستطلاع في المنطقة قبل أن يقوم بعمله الشرير والمثير للاشمئزاز".