نيويورك.. 10 قتلى حصيلة إطلاق النار بمركز تسوق في بافالو

ارتفعت حصيلة قتلى إطلاق نار جماعي بمركز تسوق ببافالو في ولاية "نيويورك" الأمريكية من 8 إلى 10 أشخاص.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصدر حكومي (لم تسمّه) قوله، إن "10 أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار جماعي بمركز تسوق ببافالو".

فيما ذكر أحد المسؤولين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية، أن "التحقيق ما زال في مراحله الأولية، وأن السلطات لم تتوصل بعد إلى دافع واضح، إلا أن الدوافع عنصرية من بين الاحتمالات".

وقال مسؤول آخر إن "أحد الضحايا هو ضابط شرطة متقاعد مؤخرا (لم يسمّه) كان يعمل حارس أمن في المتجر حيث وقع الهجوم".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الوكالة الأمريكية نقلا عن مصدر أمني (لم تسمّه) قوله، إن "8 أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار جماعي بولاية نيويورك".

وأشارت إلى أنها تمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار، بحسب الوكالة الأمريكية ذاتها.

ولم يتضح على الفور عدد من تعرضوا لإطلاق النار، فيما لم تكشف الشرطة عن هوية الجاني، وما إذا كان العمل إرهابي أم جنائي أو غير ذلك.

وبهذا الخصوص، كتبت حاكمة الولاية، كاثي هوشول، في تغريدة عبر تويتر، أنها "تراقب عن كثب حادث إطلاق النار في مركز تجاري في بافالو"، مسقط رأسها.

وقالت هوشول إن "مسؤولي الولاية عرضوا على السلطات المحلية تقديم المساعدة".