الأمم المتحدة تطالب طهران بالعدول عن قرار إعدام أكاديمي إيراني سويدي

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إيران إلى تعليق تنفيذ حكم الاعدام المقرر في أيار/مايو بحق الاستاذ الجامعي الإيراني-السويدي احمد رضا جلالي.

وقالت الناطقة باسم المفوضية ليز ثروسيل خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "نحن قلقون للغاية من الاعدام الوشيك في جمهورية إيران الإسلامية للطبيب والجامعي أحمد رضا جلالي، ونحث السلطات الإيرانية على تعليق الاعدام والعدول عن حكم الإعدام".

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" في الرابع من أيار/مايو أن الباحث في طب الطوارئ المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل سيعدم في 21 أيار/مايو على أبعد تقدير.

لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن إيران قد ترجئ تنفيذ عملية الاعدام مع تأكيده أن الحكم "نهائي".

أوقف جلالي الذي كان مقيما في ستوكهولم، وكان يعمل في معهد كارولينسكا الطبي، خلال زيارة لإيران في نيسان/أبريل 2016.

وصدر حكم بإعدامه في 2017 لإدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل وتوفير معلومات لجهاز استخباراتها (الموساد) عن اثنين من العلماء النوويين الإيرانيين، ساهمت في اغتيالهما بين العامين 2010 و2012.

منحت السويد جلالي جنسيتها أثناء احتجازه في شباط/فبراير 2018.

وقالت ثروسيل "اتهم بالتجسس وادين استنادا إلى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب وبعد محاكمة لم تحترم المعايير الدولية، في ظل الظروف الراهنة، يشكل الاعدام حرمانا تعسفيا من الحياة".

وأضافت "اللجوء إلى عقوبة الاعدام بتهم التجسس لا يتماشى مع القانون الدولي على صعيد حقوق الإنسان"، مشددة على أن البلدان التي لم تلغ عقوبة الاعدام لا يمكنها أن تفرضها إلا في حال جرائم خطرة مثل القتل.