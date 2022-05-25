مقتل 14 طفلاً ومدرّس بإطلاق نار في مدرسة إبتدائية بولاية تكساس

قتل 15 شخصا بينهم 14 طالبا ومعلم واحد، مساء الثلاثاء، إثر إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية.

وقال حاكم الولاية غريغ أبرت، في إفادة مصورة، إن منفذ إطلاق النار "قتل بطريقة مروعة وعبثية 14 طالبا ومعلم".

وأضاف أن المهاجم يبلغ من العمر 18 عاما ولقى حتفة خلال الواقعة.

وأوضح أن منفذ الهجوم "قتل على يد ضباط" وصلوا إلى موقع المدرسة للسيطرة على الهجوم.

وفي السياق، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن عشرات المصابين بينهم عجوز (66 عاما) والعديد من الأطفال.

ووقع إطلاق النار في مدرسة "روب الابتدائية" في مدينة أوفالدي.

ولم تكشف السلطات في ولاية تكساس حتى الساعة (21:15 ت.غ) عن مزيد من التفاصيل حول الحادث أو دوافعه.