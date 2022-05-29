مقتل شخص وإصابة 7 في إطلاق نار بمهرجان بـأوكلاهوما الأمريكية

قتل شخص وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار بوقت مبكر من الأحد استهدف حشداً في مهرجان بالهواء الطلق شرقي ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية.

وقال مكتب التحقيقات بولاية أوكلاهوما، في بيان، إن "حادث إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، اثنان منهم في سن المراهقة"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ووقع إطلاق النار بالقرب من منطقة "تافت"، على بعد 16 كلم جنوب شرقي "تولسا"، ثان أكبر مدن ولاية أوكلاهوما، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف البيان أنه "لم يتم على الفور القبض على أحد له علاقة بالقضية".

وحضر المهرجان حوالي 1500 شخص.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن شهود عيان قولهم إن "مشاجرة سبقت إطلاق النار".

ولم تذكر الوكالة الأمريكية أي تفاصيل أخرى حول حالة المصابين أو تفاصيل الحادث.