بايدن: لن نزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية تصل روسيا

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، على أن الولايات المتحدة لن تزوّد أوكرانيا بأنظمة صاروخية يمكنها الوصول إلى روسيا.

وقال بايدن: "لن نرسل لأوكرانيا نظام صواريخ يصل الأراضي الروسية"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وجاءت تصريحات بايدن بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، أن إدارة بايدن، سترسل أنظمة صاروخية "بعيدة المدى" إلى أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين -لم تسمهم- قولهم إنه "من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن، الأسبوع المقبل، أنها سترسل إلى أوكرانيا أنظمة صاروخية بعيدة المدى تقول كييف إنها ضرورية لمحاربة الهجوم الروسي في منطقة دونباس".

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الأسلحة المتوقع أن توفرها الولايات المتحدة لكييف "أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS ) وهي قاذفات مدفعية متحركة يمكنها الإطلاق لمسافة تصل لعشرات الأميال".