استراليا.. تعيين أول وزيرين مسلمين بالحكومة الجديدة

ضمت الحكومة الاسترالية الجديدة أول وزيرين مسلمين في تاريخ البلاد.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، الأربعاء، في العاصمة كانبيرا، بعد 11 يوما من فوز حزب العمال (يسار الوسط) بقيادة رئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيز، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".

وكتب ألبانيز على تويتر: "فخور بقيادة حكومة شاملة ومتنوعة مثل أستراليا نفسها".

وأضاف: "مرحبا بكل الأعضاء الجدد في حزب العمال".

وشهدت التشكيلة الجديدة رقما قياسيا تمثل في تعيين 13 وزيرة، من أصل 30، حسب الوكالة.

وأصبحت وزيرة الشباب، آن علي، أول وزيرة مسلمة في أستراليا، في حين أصبح وزير الصناعة والعلوم إد هوسيك، أول مسلم يشغل منصب وزير.

كما أصبحت ليندا بورني، أول امرأة وثاني شخص من السكان الأصليين، تشغل منصب وزيرة شؤون السكان الأصليين.

وقال ألبانيز: "نحن على استعداد لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الأستراليين، وسنبدأ بالتركيز على كيفية مساعدة العائلات على التعامل مع ارتفاع التكاليف".

وحصل حزب العمال على 73 مقعدا من أصل 151 في مجلس النواب، مكنته من تشكيل الحكومة بمفرده، وفقا للجنة الانتخابية الأسترالية.

وتضم حكومة ألبانيز بعض الوجوه الجديدة، بالإضافة إلى بعض المشرعين الذين خدموا في حكومة حزب العمال السابقة التي تولت السلطة آخر مرة قبل تسعة أعوام.