جوني ديب يفوز في معركته ضد أمبر هيرد والمحكمة تعوضه بـ 10 ملايين دولار

بعد معركة قضائية استمرت لعدة أسابيع، وكانت محط انظار العالم أجمع، قضت هيئة محلفين في محكمة أمريكية بتعويض جوني ديب بأكثر من 10 ملايين دولار يوم الأربعاء في دعوى تشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، وبرأته من التهم الموجهة إليه.

وعللت الهيئة قرارها بأن هيرد اختلقت الادعاءات التي تفيد بأن ديب قد أساء معاملتها قبل وأثناء زواجهما القصير.

ووجدت هيئة المحلفين أيضا أن هيرد تعرضت للتشهير من قبل محامي ديب الذي اتهمها بتدبير خدعة مفصلة تضمنت بعثرة محتويات شقتهما لتبدو أسوأ بالنسبة للشرطة، ومنحت هيئة المحلفين هيرد تعويضا بقيمة مليوني دولار.

يضع الحكمان نهاية لمحاكمة متلفزة كان ديب يأمل أن تساعده في استعادة سمعته، رغم أنها تحولت إلى مشهد من زواج فاسد طوال المحاكمة.

وفي سياق متصل، اصطف معجبون متعاطفون مع ديب بأغلبية ساحقة منذ الليل وحتى الصباح للحصول على مقعد في قاعة المحكمة لحضور جلسات القضية التي تهافت عليها الحضور، كما تجمع المتفرجون الذين لم يتمكنوا من الدخول في الشارع لتشجيع ديب والسخرية من هيرد كلما ظهرا خارج المحكمة.

وقالت هيرد في قاعة المحكمة أثناء قراءة الحكم إن قلبها ينفطر من الحزن.

وتابعت: "أشعر بخيبة أمل أكثر بسبب ما يعنيه هذا الحكم للنساء الأخريات، إنها نكسة، إنه يعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى وقت يمكن فيه إذلال المرأة التي تتحدث علانية (عن مشاكلها الزوجية) على الملأ".

وأضافت في بيان نشرته على حسابها على تويتر "إنه (الحكم) يحبط فكرة أن العنف ضد المرأة سوف يؤخذ على محمل الجد".

وقال ديب، الذي لم يكن في المحكمة يوم الأربعاء، "إن المحلفين أعادوا إلي حياتي، أنا حقا أشعر بالامتنان".

وأضاف في بيان على موقع إنستغرام "آمل أن يكون مسعاي لقول الحقيقة قد ساعد آخرين، رجالا ونساء، ممن وجدوا أنفسهم في نفس الوضع، وألا يستسلم الداعمون لهم أبدا".

اقام ديب دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير في محكمة مقاطعة فيرفاكس بسبب مقال رأي كتبته في ديسمبر/ كانون ثان 2018 في صحيفة واشنطن بوست وصفت نفسها فيه بأنها "شخصية عامة تمثل العنف الأسري".

وقال محاموه إن المقال عرضه للتشهير، رغم أنه لم يذكر اسمه قط.