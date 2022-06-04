إعلام أمريكي: تأجيل زيارة بايدن إلى السعودية وإسرائيل حتى يوليو

كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، السبت، أن "البيت الأبيض قرر تأجيل جولة الرئيس جو بايدن الشرق أوسطية المرتقبة، من الشهر الجاري إلى يوليو/ تموز المقبل، بالإضافة إلى توسيعها لتشمل المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

ونقلت "إن بي سي نيوز" عن مصادر في الإدارة الأمريكية (لم تسمّها) قولها إن "البيت الأبيض يخطط الآن لإعداد برنامج رحلة أوسع إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل".

وأضافت المصادر: "نعمل حالياً على تنسيق رحلة الرئيس بايدن إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي".

وأكدت أنها "ستقوم بتأكيد التواريخ فور تحديدها رسمياً".

ولم يؤكد البيت الأبيض علنًا خطة جولة الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية المقبلة.

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قد يزور السعودية "ضمن جولة مرتقبة في الشرق الأوسط".

وقال في كلمة مصورة: "هناك احتمال أن أذهب إلى دول في الشرق الأوسط وقد تكون السعودية إحداها".

وخلال الشهور الأخيرة، عززت إدارة بايدن تعاونها مع الرياض بشأن مجموعة من القضايا، لا سيما في السعي لإنهاء الحرب التي استمرت 8 سنوات بقيادة السعودية في اليمن المجاور.