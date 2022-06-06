محكمة أسترالية تغرم غوغل 515 ألف دولار في قضية تشهير

قضت محكمة أسترالية بتغريم شركة غوغل 715 ألف دولار أسترالي (515 ألف دولار) على خلفية نشر مقطعين مصورين تشهيريين على موقع يوتيوب.

ورفع النائب السابق لرئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز غون باريلارو، دعوى قضائية ضد غوغل، والممثل الكوميدي جوردان شانكس، في المحكمة الاتحادية بسبب المقطعين.

من جانبه قال القاضي ستيفن راريس إن باريلارو تعرض لحملة عنصرية وتشهيرية لا هوادة فيها على يوتيوب، المنصة المملوكة لغوغل.

وقال باريلارو للصحفيين خارج محكمة سيدني "أشعر أن هذا الحكم بمثابة تبرئة لي".

وأضاف: "أنا متأثر بشدة اليوم وسعيد لأن هذه نهاية الرحلة، يجب أن تكون شجاعا أو غبيا لتواجه غوغل، وربما يتعلق الأمر ببعضهما البعض".

يذكر أن غوغل لم ترد على المكالمات الصحفية لطلب للتعليق على الأمر.