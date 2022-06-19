19 مليون دولار ثمن تناول الغداء مع الملياردير الأميركي وارن بافيت

19 مليون دولار لتناول الغداء مع الملياردير الأميركي وارن بافيت.

ذلك هو المبلغ الذي رسا عليه المزاد السنوي الـ21 لتناول الغداء التقليدي مع المليادير المعروف والذي ستذهب نقوده لصالح منظمة غير حكومية تساعد المشردين في سان فرانسيسكو.

وأوضح بيان صادر عن مجموعة "إي باي" للتجارة الإلكترونية أن المزاد افتتح الأحد الفائت بسعر أساسي حُدِد بمبلغ 25 ألف دولار ، وأغلق ليلة الجمعة عند 19 مليوناً و 100 دولار.

وتتولى "إي باي" تنظيم هذه المزادات لمصلحة منظمة "غلايد" غير الحكومية التي تحارب الفقر في سان فرانسيسكو، من خلال توزيع وجبات الطعام على المشردين ، وتوفير المأوى والفحوص الطبية والتدريب المهني لهم، وسوى ذلك من الخدمات.

ولم يشأ المتبرع الثري الكشف عن هويته. وسيمضي "وقتاً لا يُنسى في فترة بعد الظهر" مع رئيس شركة ""بيركشير هاثاواي" القابضة وسبعة ضيوف آخرين في مطعم "سميث أند وولنسكي ستيك هاوس" في نيويورك.

وكان رجل الأعمال الأميركي في مجال العملات المشفرة جاستن صن دفع 4,6 ملايين دولار لتناول الغداء مع وارن بافيت، أحد منتقدي البيتكوين، في آخر مزاد أقيم قبل الجائحة.

ونقل البيان عن بافيت قوله إنه التقى على مر السنين "أشخاصاً مثيرين للاهتمام من كل أنحاء العالم" ممن فازوا بغداء معه.

ورأى أن "الجامع المشترك بينهم هو أنهم يشعرون بأن الأموال ستستخدم على النحو الملائم".

وبلغ عدد المشردين في سان فرانسيسكو عام 2019 نحو ثمانية آلاف، وفقاً لإحصاءات بلدية المدينة.