واشنطن ترفض تصريحا روسيا حول أمريكيين معتقلين بأوكرانيا

رفضت الولايات المتحدة تصريحا لمسؤول روسي لم يستبعد فيه إمكانية إعدام مواطنين أمريكيين تم أسرهما في الحرب الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنه "لأمر مروع أن يقترح مسؤول حكومي في روسي عقوبة الإعدام بحق مواطنين أمريكيين كانا في أوكرانيا".

جاء ذاك ردا على متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، الذي قال، في وقت سابق اليوم، إن المرتزقة الأمريكيين الذين تأسرهم قوات دونيتسك في مناطق القتال بأوكرانيا يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام.

ونوّه متحدث الكرملين إلى أن شروط اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب لا تنطبق على المرتزقة.

وأوضح كيربي أن السلطات الأمريكية تحاول معرفة المزيد أكثر عن الشخصين الأمريكيين.

بدوره، أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن الولايات المتحدة تعارض موقف روسيا القائل بأن اتفاقية جنيف لا تنطبق على المعتقلين الأمريكيين في أوكرانيا.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "لقد أوضحنا موقفنا هذا للروس، ليس فقط الولايات المتحدة، إنما بريطانيا أيضاً، التي واجهت هذا الأمر قبلنا"، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

والأسبوع الماضي، قالت وسائل إعلام بريطانية إن المواطنين الأمريكيين ألكسندر درويك، وآندي هوين، تم أسرهما قرب مدينة خاركيف الأوكرانية.

ولم تؤكد روسيا أو تنف خبر أسرهما.