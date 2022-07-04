شيكاغو.. 6 قتلى على الأقل في إطلاق نار في احتفال 4 يوليو

قتل ستة أشخاص على الأقل ونقل العشرات إلى المستشفيات في إطلاق النار على استعراض يوم الرابع من يوليو تموز في إحدى ضواحي شيكاغو، حسبما ذكرت الشرطة اليوم.

وذكرت صحيفة شيكاغو صن تايمز أن العرض بدأ حوالي الساعة 10 صباحا ولكنه أوقف فجأة بعد 10 دقائق بسبب إطلاق النار. وشاهد مراسل صن تايمز ثلاث جثث ملطخة بالدماء مغطاة. وقال عدد من الشهود للصحيفة إنهم سمعوا إطلاق نار.

وفر مئات المحتفلين بعضهم ملطخ بالدماء من الموقع، تاركين وراءهم امتعة واغراضا.

وقالت الشرطة إن السلطات لا تزال تبحث عن مشتبه.

أظهر مقطع مسجل مصور التقطه صحفي من صن تايمز بعد سماع إطلاق النار فرقة موسيقية على طوف مستمرة في العزف بينما يركض الناس وهم يصرخون.

ونشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر بركا من الدماء في وسط مدينة هايلاند بارك.