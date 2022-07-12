بايدن يكشف النقاب عن أول صورة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أول صورة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وُصفت بأنها الأعلى وضوحا للكون وأعمقها في التاريخ لم ترها البشرية من قبل.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في البيت الأبيض، مساء الإثنين، قدم فيه بايدن أول صورة من التلسكوب جيمس ويب، وهي أعمق صورة للكون على الإطلاق يتم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء.

وظهر في الصورة، التي كشفت عنها أيضا وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، آلاف المجرات التي تشكلت بعيد "الانفجار العظيم" قبل أكثر من 13 مليار سنة.

وسيتبع الصورة نشر مجموعة كاملة من الصور اليوم الثلاثاء من قبل وكالة "ناسا".

وفي كلمته إلى جانب نائبته كامالا هاريس، ومدير ناسا بيل نيلسون، أشاد بايدن بالصور باعتبارها تمثل "لحظة تاريخية للعلم والتكنولوجيا في عالم الفلك واستكشاف الفضاء ولأميركا وللبشرية جمعاء".

وقال إن هذا التلسكوب يظهر "كيف أن أمريكا تقود العالم ليس بنموذج قوتنا، ولكن بقوة نموذجنا".

وأضاف أن "هذه الصور ستذكر العالم بأن أمريكا يمكنها القيام بأشياء كبيرة وتذكر الشعب الأمريكي، لا سيما الأطفال بأنه ليس هناك ما يتجاوز قدراتنا ويفوق طاقاتنا؛ يمكننا أن نرى الاحتمالات التي لم يرها أحد من قبل. يمكننا أن نذهب إلى أماكن لم يذهب إليها أحد من قبل".

وقبل الكشف عن الصورة، قال بايدن: "إنها نافذة جديدة على تاريخ الكون الذي نعيش فيه، وسنحصل اليوم على لمحة لأول ضوء يسطع من تلك النافذة: ضوء من عوالم أخرى، نجوم تسبح في أفلاك بعيدة جدًا عن عالمنا. إنه أمر مذهل بالنسبة لي".

وأطلقت الولايات المتحدة تلسكوب جيمز ويب الفضائي وهو مشروع مشترك بلغت تكلفته 10 مليارات دولار، ضم وكالات الفضاء الكندية والأوروبية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن المتوقع أن يستكشف المرصد الفضائي المتطور الذي يبلغ وزنه 6.2 أطنان أعمق أعماق الكون لمدة خمس سنوات على الأقل، ويرسل صورًا للكون لم يسبق لها مثيل إلى الأرض.

وتهدف الخطة لاستخدام التلسكوب في النظر إلى أبعد نقطة يمكن للعلماء الوصول إليها في فجر الكون منذ نحو 13.8 مليار سنة مضت، والتقريب قدر الإمكان لرؤية أجسام كونية فضائية، بتركيز أكثر حدة حتى لنظامنا الشمسي نفسه.

وتبعد بعض المجرات التي ظهرت في الصورة 13 مليار سنة ضوئية عن التلسكوب، ما يعني أن عمر بعض المجرات الظاهرة في الصورة 13 مليار سنة تقريبا، وهو تاريخ قريب من الفترة المعروفة باسم "الانفجار العظيم وولادة الكون".

بدوره، قال نيلسون، تعليقا على الصورة: "إننا ننظر أكثر من 13 مليار سنة للوراء".

وتابع: "بل إننا ننظر إلى فترة أبعد من ذلك، لأن هذه الصورة الأولى"، لافتا أن هناك صور تعود إلى 13 ونصف مليار سنة للوراء.

وأضاف: "وبما أننا نعرف أن الكون عمره 13.8 مليار سنة، فإننا سنعود تقريبا إلى بداية" ولادة الكون.