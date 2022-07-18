ترحيب أممي بأي نتائج إيجابية لاجتماع أردوغان وبوتين بشأن الحبوب

أعربت الأمم المتحدة، الإثنين، عن ترحيبها بأي نتائج إيجابية قد يسفر عنها اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الإيرانية طهران الثلاثاء بشأن نقل الحبوب الأوكرانية العالقة عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وأجاب حق على سؤال عن النتائج المتوقعة من اجتماع أردوغان وبوتين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لنقل الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية؛ جراء الهجوم العسكري الروسي المتواصل منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

وقال: "نرحب بأي تنسيق بين المشاركين الرئيسيين في عملية النقاش الدائرة حاليا حول ذلك الأمر، وبالطبع نتابع ما يحدث، وسنرى النتائج التي يمكن التوصل إليها عبر هذا الاجتماع".

وتابع: "نعتبر أي شيء يمكن أن يدفع عملية النقاش قدما إلى الأمام أمرا طيبا.. ومن الإنصاف القول إنه تم إحراز تقدم ضئيل، لكن لا يوجد لدينا الآن ما يمكن الإعلان عنه".

وأضاف "حق" أن "الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) على استعداد للسفر إلى إسطنبول إذا شعر أن هناك حاجة إلى ذلك، وسوف نرى كيف تسير الأمور".

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، استضافت مدينة إسطنبول التركية اجتماعا عسكريا بمشاركة مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لمناقشة سبل نقل الحبوب الأوكرانية العالقة.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار آنذاك أن المجتمعين اتفقوا على إنشاء مركز تنسيق في ولاية إسطنبول يضم ممثلي الأطراف المعنية.

ويعاني الكثير من دول العالم من أزمة حبوب بسبب عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية جراء الحرب المستمرة.