منظمة إنسانية تطلق حملة لشراء مسيرة بيرقدار التركية والتبرع بها للجيش الأوكراني

أطلقت منظمة إنسانية كندية حملة تبرع لشراء مسيرة "بيرقدار تي بي 2" التركية وتقديمها هدية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وأوضحت منظمة "UhelpUkraine" ومقرها تورونتو، عبر موقعها الإلكتروني، أن هدف الحملة جمع 7 ملايين دولار كندي (5.4 ملايين دولار أمريكي) لشراء مسيرة بيرقدار وتقديمها للجيش الأوكراني.

وأشارت المنظمة إلى أن الحملة جمعت حتى اليوم 12 ألفا و450 دولارا كندي، وأنه من المقرر تسليم مسيرة تركية للجيش الأوكراني في 24 أغسطس/ آب المقبل تزامنا مع يوم استقلال أوكرانيا.

ومسيرات "بيرقدار تي بي 2" من إنتاج شركة "بايكار" التركية، العاملة في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتعد أحد مصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم.

وتُستخدم الطائرة "بيرقدار تي بي 2" حاليا في الجيش وقوات حرس الحدود والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان، وقطر، وأوكرانيا، وبولندا.