الأمم المتحدة تعين التركي حمدي أولوكايا كمدافعا عن أهداف التنمية المستدامة

عين أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، التركي حمدي أولوكايا، ضمن مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المتحدث الأممي: "وسط العدد المتزايد من الأزمات الإنسانية التي تواجه العالم، قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضم السيد حمدي أولوكايا، الرئيس التنفيذي لشركة (شوباني)، إلى مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف: "أهداف التنمية المستدامة هي مخطط وضعه العالم لبناء مستقبل أكثر صحة وخضرة واستدامة بحلول عام 2030، يسعدني أن أرحب بالسيد حمدي أولوكايا في هذه المجموعة من المدافعين كقائد ملهم في مجال الأعمال والمساعدات الإنسانية".

وأردف: "السيد حمدي أولوكايا، من تركيا، هو رجل أعمال وناشط يعمل من أجل الاندماج العالمي للاجئين وإتاحة الطعام للجميع، وتعمل مؤسسته على تعبئة القطاع الخاص لتوفير الفرص الاقتصادية لأكثر من 25 مليون لاجئ حول العالم".

وتسعى أهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها في عام 2015، إلى تحقيق السلام العالمي من خلال تحديد ومعالجة مختلف التحديات التي يواجهها العالم مثل الفقر والجوع والتعليم وتغير المناخ من بين 13 هدفًا آخر.