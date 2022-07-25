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كندا.. البابا يصل مدرسة داخلية سابقة للاعتذار للسكان الأصليين

وكالة الأناضول للأنباء
كندا
نشر في 25.07.2022 20:05
أثناء حديث البابا مع الجماهير من السكان الأصيين AFP أثناء حديث البابا مع الجماهير من السكان الأصيين (AFP)

وصل البابا فرانسيس، مساء الإثنين، إلى موقع مدرسة داخلية سابقة للسكان الأصليين في كندا للاعتذار وطلب الصفح عن الممارسات الظالمة الماضية للكنيسة الكاثوليكية.

وبدأ البابا زيارته التاريخية التي تستغرق ستة أيام في رحلة "توبة" كما وصفها هو، حيث سيعبر مجددا عن حزنه ويقدم اعتذاره عن الانتهاكات التي ارتكبتها المدارس الداخلية التي كانت تديرها الكنيسة بحق أطفال السكان الأصليين.

ومن المنتظر أن يطلب الصفح مجددا عن دور الكنيسة في العنف الذي تعرض له آلاف الأطفال في المدارس الداخلية للسكان الأصليين لأكثر من قرن.

وكانت الحكومة الكندية قد اعتذرت بشكل رسمي قبل 14 عاما عن إنشاء هذه المدارس، ودفعت مليارات الدولارات كتعويضات لتلاميذ سابقين.

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